Pierrick BENOIT

Homme de terrain proactif, je propose une personnalité positive, un rôle de patron assumé et une passion pour le client.



Une première expérience dans une PME Lyonnaise de négoce de vins ma permis dacquérir de solides connaissances quant à la gestion et au développement commercial dune petite structure. Responsable de la distribution CHR sur le secteur du Rhône, ainsi que de la mise en place de loffre, jai pu développer des qualités relationnelles et de négociateur autour dun produit noble ambassadeur de lart de vivre à la Française.



Curieux, passionné de sport et toujours à la recherche de nouveaux challenges, jai eu lopportunité de découvrir le monde de la grande distribution à travers la gestion de plusieurs univers chez DECATHLON.



Ayant débuté sur lunivers sports collectifs, puis natation/santé découverte, j'ai été en charge des sports natation/bateau/plongée/glisse/ski, univers saisonnier stratégique pour mon magasin.

Responsable de latteinte dobjectifs économiques ambitieux (plusieurs millions deuros), je manage et construis une équipe hétéroclite de vendeurs par une animation humaine rigoureuse et un recrutement qualitatif. La satisfaction de mon client reste mon objectif de chaque instant.



Entrepreneur volontaire je vis depuis plusieurs années une aventure passionnante dans l'immobilier aux côtés de l'agence ORPI.





Mes compétences :

Projet immobilier

Gestion des stocks et approvisionnement

Marketing opérationnel

Vin

Sport

Vente directe

Négociation commerciale

Management de projet

Manager

Recrutement

Management

Gestion

Leadership