Pierron CHRYSTELLE

De formation juridique, j’ai rapidement trouvé ma voie dans le secteur des assurances, et plus spécialement dans la gestion des sinistres Construction, dans laquelle j’évolue depuis plus de 10 ans. La richesse de la matière et les compétences développées au cours de cette « Décennale » m’ont offert l’opportunité d’accéder à des fonctions de management, et de compléter mon épanouissement professionnel.

La rigueur, la motivation, et la convivialité me permettent de m’adapter et de faire face aux contextes les plus délicats.

Je suis, ainsi, en capacité de mettre au service d’une compagnie d’assurance une expertise et des qualités managériales.





Mes compétences :

Pédagogie / Transfert de savoir

Pilotage

Rigueur / organisation

Technicité