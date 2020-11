Pietersthomas PIETERS THOMA

Ne suis pas en recherche d'opportunités



Cadre dans les Travaux Publics Voirie et Réseaux Divers.



Autonome, lors de la phase DCE :

Soumission de dossiers retenus lors d'une prospection correspondant à l'activité de la société ainsi que sa structure.

Etude technique et économique des dossiers confiés réalisée suivant les procédures établies par la hiérarchie.

Lecture et la synthèse des différentes pièces composant le Projet.

Vérification des quantités qu'elle soit manuelle ou assistée par l'informatique.(PDF, AUTOCAD ou MENSURA)

Optimisation des prestations (proposition de variante, reprise de niveaux, etc...)

Consultation des fournisseurs pour l'établissement des sous-détails de prix.

Définition des moyens Humains et Matériels afin d'optimiser les délais de réalisation en fonction des différentes taches.

Elaboration de Mémoires Techniques pour soutien de l'offre remise au Client (Notes Techniques, plannings, organigrammes, etc...)

Interface Entreprise / Client



Sous le contrôle du Conducteur de Travaux, en phase Exécution :

Elaboration de Plans (implantation, EXE) Terrassements, Réseaux et Voirie avec calcul de nivellement et relevé sur le terrain afin d’en valider les possibilités de réalisation.

Calepinage des différentes fournitures nécessaire à la réalisation, consultation et négociations auprès des fournisseurs.

Etablissement des pièces préalables au démarrage des travaux (DICT, PPSPS, SOPAQ, SOSED, Permission de Voirie, Arrêté de Circulation, etc...)



Mes compétences :

MENSURA

INFORMATIQUE

Suite MS Office / Open Office

AUTOCAD

VRD

Ms project

MS PUBLISHER

COVADIS