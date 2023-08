Voila plusieurs années que je travail à france transfo et que j'en suis tré comptent ,je me suis beaucoup investi en temps et en travail ,par exemple; jais participé fortement avec des gens des méthodes et bien d'autre à l'élaboration du premier transfo sec

antisismique

, et notamment des transfo pour le katar avec soudure au fil d'argent et j'en passe bien d'autre, et encore

jais réalisé une cellule miniature tout fait main qui et exposé à l'usine de maiziére-les-metz ,voila quelque exemple de ma petite contribution a cette empire.