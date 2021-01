Pismennyi - Grevillot FRANCOISE

Mes compétences :

Cadrage, chiffrage, planification et pilotage projet

Animation des divers comités projet

Coordination des différents acteurs projet (internes ou externe)

Reporting suivi budgétaire et avancement

Gestion Projet Agile (Scrum) & cycle en V

Capacité d'analyse des existants applicatifs

Contribution aux chantiers de convergences applicatives

Connaissances conceptuelles en architecture applicative/ services GED

Recueil des besoins métier /Conduite d'Ateliers fonctionnels

Rédactions d'études de faisabilité et de spécifications fonctionnelles

Rédaction de protocole de tests & recettes (Cas de tests / users stories)

Rédaction de la documentation projet pour la maintenance et le suivi des évolutions.

Rédaction de la documentation utilisateurs pour formation et conduite du changement.

Agilité / Scrum, CMMI 3

PRINCE2