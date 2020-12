39 années d’expériences internationales dans le domaine des géosciences appliquées à l’exploration, la mine et la cartographie.



EXPÉRIENCE DES OUTILS D'EXPLORATION MINIÈRE

Approche régionale de cibles selon les contextes et les objectifs avec utilisation de géochimie régionale "stream sediment", de cartographie géologique ou géophysique.

Estimation et hiérarchisation de cibles par géochimie tactique, regolith mapping, prospections alluvionnaires, prospections et levés d’indices.

Expérience sur divers projets de cartographie avec utilisation quotidienne des outils SIG pour le traitement de données de terrain avec les données géophysiques et les modèles numériques.

Pratique et connaissance des différents outils de sondages (RAB, RC & Carottés) et pratique de levés et d'échantillonnage de travaux souterrains.



LES OUTILS INFORMATIQUES MAITRISES

ArcGis10,

MapInfo,

Global Mapper,

QGIS

GDM,

MapSource,

GoogleEarth,

Pack Microsoft Office.



LE PARCOURS GÉOGRAPHIQUE

Expatriations de 3 ans a 3 mois au :

Chili, République Dominicaine, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Guinée, Mali, Vietnam, Gabon, Honduras, Rwanda, Burundi, Malawi, Ouganda, RCA, Soudan, Portugal, Ghana ,Argentine, Mexique, Mauritanie, Guinée-Bissau, Arabie Saoudite.



LES SUBSTANCES

L’or

Expériences diversifiées en Afrique, Amérique Latine et Asie dans les phases d’exploration, d’inventaire et d'études de cibles avec en particulier:

Participation à l’étude du gisement de Pac Lang au Vietnam.

Responsable des sondages sur le permis Est Cavally à Ity.

Suivi des premiers sondages sur le gisements d’Angovia.

Chef Géologue du projet Or Restauracion en République Dominicaine

Campagne de sondages RC à Duweishat au Nord Soudan.

Responsable du Service Mines et Géologie à la mine de Ity.

L’uranium

1976 Première expérience en exploration et exploitation comme géologue de mine à la CFMU sur les sites de La Besse et Le Jaladys (Corrèze)sur des minéralisations filoniennes liées aux lamprophyres.

Les autres substances

Inventaires de substances métalliques et non métalliques au Honduras, Mexique, Chili, Gabon.

SnW et Coltan au Rwanda, Malawi et Burundi.

Diamants au Nord Rwanda, Guinée et RCA.

Ba dans le Crétacé de Lambaréné au Gabon et le Sud Mauritanien.

Cu, Pb, Zn,Ag dans le volcano sédimentaire du bassin de Châteaulin et le Birrimien de Côte d’Ivoire.

Pb, Zn, Ag et Or au Viêtnam.



LE PARCOURS GEOLOGIQUE

Birrimien et Archéen d’Afrique de l'Ouest

Protérozoïque du Bouclier arabo nubien du Nord Soudan

Green stone belt archéenne de Eteke au Gabon

Crétacé sédimentaire de Lambarené au Gabon

Voltaien sédimentaire et métamorphique de la frontière ghanéo togolaise

Dévonien de Guinée Bissau.

Précambrien sédimentaire et Cambro ordovicien du Massif de l’Affolé (Mauritanie).

Crétacé intrusif et volcanique des cordillères centrale et septentrionale et le Néogène de la Vallée du Cibao en République Dominicaine.

Batholite patagon et ses bordures crétacées volcano-sédimentaires.

Dévonien volcano sédimentaire du Bassin de Châteaulin (France)

Paléozoïque du Baixo Douro (Portugal).

Calcaires crétacés et intrusifs au Nord Vietnam.



L’EXPERIENCE MANAGEMENT

Formation de terrain et transfert de connaissances en SIG aux géologues juniors (SERNAGEOMIN Chili & COREMI mexique).

Pratique du travail en équipes pluridisciplinaires (géophysique, géochimie, cartographie, mineurs, sondeurs).

Encadrement et gestion des équipes "Mine et Géologie" de la mine d’Ity (80 personnes).

Formation de nombreuses équipes d’exploration.

Connaissances en risques sanitaires et en sécurité de chantier.

Sensibilisé aux différentes pathologies tropicales et leur prévention.

Adaptation aux situations de crises.

Maitrise des outils de valorisation des données et résultats.

Organisation et mise en place de projets d’exploration dans divers contextes géographiques, climatiques et culturels.



Mes compétences :

Cartographie

SIG

Géologue

Afrique

Sondage

Artisanat minier aurifére

Sondages RC

ArcGis

MapInfo

Sondages carottés