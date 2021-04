Pouyet-Gaudin CAROLINE

Gestion de la Relation Client « approche globale »

Participation à la réflexion stratégique, analyse du besoin client avec les équipes commerciales et créatives, présentation des projets. Suivi commercial, administratif et financier.



Gestion de la Production « réflexion-anticipation-réactivité »

Rôle d’interface entre les différents acteurs. Coordination des prestataires et intervenants extérieurs avec l’interne, appels d’offres auprès des fournisseurs. Définition et contrôle des process.



Maîtrise des Coûts « rigueur »

Élaboration des budgets, contrôle des marges, mise en place des échéanciers de paiement, participation au contrôle de gestion.



Management « relationnel »

Encadrement des équipes d’assistants et de stagiaires.



Mes compétences :

Adaptabilité

Réactivité

Rigueur

Organisation

Sens de l'initiative

Sens du contact