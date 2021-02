Ayant beaucoup pratiqué l’autoformation et l’écoute des personnes expérimentées autour de moi, je me suis constitué une base de connaissance au fil des ans.

Cette base de connaissances m’a permis de faire reconnaître mes compétences et de pouvoir mettre en avant mon expertise dans la gestion d’incidents.

J’ai commencé à travailler sur les environnements Unix/Linux/BSD en tant qu’administrateur SAP en 2004 pour devenir aujourd’hui administrateur système et réseaux avec un fort apport en matière de sécurité.

Je travaille aujourd'hui essentiellement sur Linux et des logiciels Open Source.



Mes compétences :

SAP

LINUX

UNIX

MYSQL

NAGIOS

PHP

ORACLE