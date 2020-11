Prescillia BAUER

Bonjour,

Je suis diplômée d'un Master en Management des entreprises (IAE), avec une spécialisation en Management durable des RH.



Mon Master m'a permis d'obtenir à la fois des compétences managériales, tout comme des compétences administratives.

Ma formation couvre les RH, la RSE, le SMI (QSE), la QVT, l'audit interne, les finances, le marketing, la comptabilité, le droit du travail et des sociétés, et le contrôle de gestion.

Major de mes promotions, j'ai obtenu le concours "SIM" de Management des entreprises avec un classement national supérieur au troisième quartile.



Je suis polyglotte ; bilingue français-allemand et titulaire des diplômes européens anglais C1, américain C1, et espagnol B2.



+++

Plus d'informations :

https://fr.linkedin.com/in/prescilliabauer

https://youtu.be/rLig9f87TO8