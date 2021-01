Propretéa - NETTOYAGE URGENT

Entreprise familiale mixte, déterminée et capable depuis 2012 de répondre à TOUTES les PROBLEMATIQUES pour garantir un niveau d'HYGIENE irréprochable de tous les ESPACES et garantir ainsi une parfaite qualité de VIE



avec des valeurs simples mais essentielles : proximité et réactivité/ adaptabilité et efficacité/ confiance et convivialité



la structure se concentre sur :

- les DEBARRAS en tous genres (mise à disposition de bennes gros volumes, manutention, prise en charge du recyclage des déchets)

- la LUTTE raisonnée DES NUISIBLES (rongeurs, insectes volants / rampants, pigeons) et l'étude de SOLUTIONS d'ELOIGNEMENTS

- le TRAITEMENT des ODEURS nauséabondes par l'ozone (process écologique) et la DEPOLLUTION de logements (élimination des acariens, poussières, moisissures et C.O.V présents dans l'air ambiant)

- le NETTOYAGE GENERAL : intérieur (sol, vitres, plafond) et/ou extérieur (terrasse / cour, façade, chéneaux / gouttières, toit) du site d'intervention

- la DESINFECTION (actions : bactéricide, fongicide, virucide) des surfaces horizontales / verticales, des objets / mobiliers / équipements périphériques, points de contacts (techniques : essuyage, vaporisation, pulvérisation) et des voies aériennes - conforme NF T72 281 novembre 2014 - (techniques : fumigation, micro-nébulisation)

- les REMISES EN ETAT après SINISTRES et la possibilité d'ENTRETIEN ensuite



SPECIALISTE DES MISSIONS DIFFICILES, EXTREMES et des INCIDENTS à RISQUES SANITAIRES, BIOLOGIQUES



l'équipe surmonte facilement la peur, le dégoût, les tabous et pénètre sans jugements dans des milieux hostiles frappés par la folie, le désespoir et la misère humaine



ces interventions concernent :

- les SITES INSALUBRES : occupés, abandonnées, squattés. Missions courantes pour des habitats très sales. Expert des Syndrômes de : «Diogène», «Korsakoff», «Noé»

- les APRES DECES : tous suicides (=armes à feu, pendaison, ouverture de veines, prise de médicaments), morts naturelles / accidentelles, «morts oubliés»