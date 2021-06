Elève-ingénieur en 2ème année à l'Ecole Centrale de Nantes, dans l'option Sciences de l'ingénieur pour l'habitat et l'environnement urbain (option PHYCITE), recherchant un stage d'une durée d'environ 6 mois dans les domaines de l'habitat, l'environnement urbain et l'énergétique.



Mes compétences :

Organisation du travail

Autonomie

SolidWorks

MATLAB

PostgreSQL

Simulink

Visual Basic

Microsoft Word

Microsoft Excel 2010

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

C++