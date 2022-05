Quentin BURNY

Actuellement Digital Production Assistant au sein de Kazé, une maison d'édition spécialisée dans le produit d'entertainment d'origine japonaise.



Mon rôle dans l'entreprise est de fournir des solutions techniques viables pour répondre au nouveaux marchés introduits par les nouvelles technologies multimédia et de l'internet.



Je maîtrise le PHP, le SQL (en particularité avec MySQL), le HTML (y comprit avec les dernières versions des spécifications HTML5), le CSS (y comprit avec les dernières versions des spécifications CSS3) et aussi le javascript.

J'ai travaillé avec plusieurs framework JavaScript et je maîtrise l'ensemble des concepts de ce langage. J'ai beaucoup d'expériences avec le framework YUI avec lequel j'ai réalisé plusieurs applications web.

Je m’intéresse beaucoup à Node.js, Express et MongoDB.

J'ai aussi de l'expérience avec plusieurs langage de programmation moins orienté web comme le C et le C++ ou encore le java. J'ai réalisé plusieurs applicatifs en C/C++ pour simplifier des tâches quotidiennes.



De par mes expériences personnelles et professionnelles ainsi que ma formation d'ingénieur en réseau et télécom, je suis parfaitement capable d'installer, configurer et administrer des serveurs sous Unix et Windows.



J'ai dirigé une association de jeu de rôle et participé à plusieurs associations pendant ma vie d'étudiant.



Mes compétences :

Javascript

Administration système

Cloud computing

C

Python

Joomla!

Sous titrage (technique)

Infrastructure streaming

PHP

C++

JAVA

Developpement Web

Encodage Video

HTML5 CSS3

Web

Réseau

HTML

SEO

Encodage

Internet

Télécommunications