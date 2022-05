Quentin CESBRON

Actuellement, je suis en poste au sein du Campus de Bissy qui a récemment changé de nom pour devenir ESGCV.



Dans le cadre de ma fonction, mon domaine d’intervention est assez large. Je suis chargé d’administrer et de gérer l’ensemble des composants du système d’information, afin de garantir la disponibilité et les performances de celui-ci.



Par ailleurs, je peux être amené à réaliser ou à participer à des projets en interne dans l’objectif d’assurer l’évolutivité des processus et éléments informatiques.



Je dois également assurer le support des collaborateurs de manière à identifier puis à mener les actions préventives ou correctives afin d’anticiper ou de régler les problématiques de façon durable. Cette « relation de proximité » me permet d’être à l’écoute des utilisateurs et d’identifier les nouveaux besoins informatiques de l’entreprise et ainsi proposer de nouveaux axes d’amélioration.



Mes compétences :

Administrateur réseaux

Autocom

Linux

Microsoft Active Directory

Microsoft EXCHANGE

Microsoft Hyper V

Microsoft SCCM

Microsoft Serveur

NTFS

Vlan

VMware

VPN