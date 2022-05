Quentin COMPAGNON

Je dispose de compétences multiples dans le domaine de la communication, création de supports, et médias sociaux.



Je suis ouvert à toutes propositions, polyvalence, adaptation et flexibilité figure parmi mes qualités.



Alors si vous cherchez quelqu'un de compétent qui vous aidera à faire connaitre votre future entreprise et à gerer son image n'hesitez pas à me contacter directement (mail, Viadeo, Facebook, LinkedIn, etc).



Passionné par le monde du jeu vidéo et la communication cela fait plus d'un an que j'ai allié ces deux domaines dans un grand projet : la création et l'administration d'une communauté virtuelle sur Xbox One.



Mes compétences :

Adobe InDesign CS5

Microsoft Excel

Prezi

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Wordpress

Adobe Dreamweaver CS5

Adobe Illustrator CS5

Adobe Photoshop CS5

Netvibes

Communication

RP