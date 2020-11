Quentin CUILLERAS

Acteur de la prévention au sein de la société TechnicAtome, je travaille en synergie auprès des services techniques pour l'amélioration de l'environnement et des pratiques professionnelles applicables par les opérateurs.



Tourné vers l'amélioration continue, j'anime au quotidien la politique HSE dans le but d'allier besoins et exigences en vue de développer synergie et performance opérationnelle au regard de la santé-sécurité au travail.

Je conduis et j'accompagne pour ce faire diverses formations-sensibilisations, chantiers 5S, groupes collaboratifs avec les représentants d'exploitation et d'équipes transverses : Maintenance, Environnement, Sûreté, Radioprotection, etc.