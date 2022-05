Quentin Delataille, j'ai actuellement 19 ans, et je passe en seconde année de BTS Technico-Commercial.



Je suis issu d'un bac STI2D (Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable), avec

option ITEC (Innovation Technologique et Eco-Conception).



Je souhaite développer au mieux mes compétences, aussi bien techniques qu'au niveau de la confiance en soi, de l'aisance à l'oral.



J'ai choisi cette formation car c'est pour moi le moyen le plus efficace de se développer personnellement.



En effet, avec le nombres de visites clients, les présentations à faire face à un large public.. Nous apprenons rapidement à gérer son stress!



En espérant avoir l'occasion de travailler un jour avec vous,

Quentin



Mes compétences :

Informatique

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Microsoft Word

Transmission de puissance

Microsoft PowerPoint