Analyste développeur Web fullstack depuis 6 ans. Rigoureux dans mon travail, autonome et passionné par mon métier, j’aime découvrir tous les jours de nouveaux Framework et parfaire mes compétences.

Mon Cv complet sur : http://quentin.delfour.free.fr/



Mes compétences :

Java

Java EE

JavaServer Framework

MVC

Spring security

Spring Framework

JavaFX

PrimeFaces

Hibernate

GIMP

Git

Subversion

NetBeans

IntelliJ IDEA

Microsoft Visual Studio

GNU/Linux

Microsoft Windows

Conception UML

Eclipse

SQL

Python

MySQL

C#

UWP

TypeScript

AngularJS

JavaScript

ASP.NET

HTML

CSS 3

HTML 5

Maven

Widlfly

Bootstrap

GlassFish

Développement Android

CSS

JUnit