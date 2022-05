Quentin DUVAL

- Chef de projet sur plusieurs projets ANR dans le domaine de l'efficacité énergétique (COOPERE, RREFLEX, MINIMEAU), j'ai acquis une certaine expertise dans le domaine de l'analyse Pinch et Water Pinch

- Référent énergie (audit énergétique NF EN 16247‐3) et chef de produit des outils ProSimPlus Energy et Simulis Pinch

- Un goût pour l'énergie et la simulation de procédés

- Contact clients permanent avec le support de ProSim

- Formateur Anglais/ Français et création de formations pour les outils ProSim



Mes compétences :

Qualité