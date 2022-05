Quentin EDOUARD

Bonjour

J'ai commencé mon activité d'apporteur d'affaires il y a bientôt 1 an, vous pouvez faire appel à mes services si vous êtes une entreprises (à la recherche d'un employé,ou pour tout autres recherche) ,mais ce service peut aussi être proposé à des particuliers. Ma rémunérations sera négocié entre vous et moi,vous n'aurez à me rémunérer seulement si je satisfait votre demande.



Je travaille surtout à partir d'internet :



Mise en avant de votre recherches sur les réseaux sociaux ,publications d'annonces sur des sites de petite annonce



Prise de contact avec différentes entreprises qui pourraient être intéressé par votre recherche, à partir de leur sites web