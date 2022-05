Quentin ESCOUFLAIRE

Fort de mes expériences, j'ai exercé les fonctions d'administrateur systèmes et réseaux durant 5 années. Ainsi, j'ai su développer ma polyvalence et mon sens du service. Mes capacités techniques associées à mon sens du relationnel me permettent de m'adapter rapidement à un nouvel environnement de travail tout en conservant mon efficacité.



Aujourd'hui, je souhaite continuer à développer mes compétences dans le domaine informatique. Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse suivante q.e@orange.fr !



Mes compétences :

HP Servers

Cisco IOS

GLPI

Citrix

Microsoft Exchange

VMWare Workstation

Microsoft office

Trend Micro

IBM Servers

Lotus domino

Cisco Call Manager

DHCP DNS IIS WINS Antivirus

Watchguard

Windows

Vmware esx

Symantec Backup Exec

SCCM

VLAN et WAN

Windows server

Open office

MailMarshall

Omnivista 4760

Arcserve

Active directory

HTML CSS JavaScript XML XSLT UML SQL