Quentin FENARD

Bonjour à toutes et à tous,

Je suis ici car je souhaite saisir et provoquer des opportunités d'emplois intéressantes.



Effectivement je suis un homme épanoui dans mon métier mais qui souhaite évoluer. Ceinture noir de judo 2ieme dan j'ai acquis au cours des expériences -de par cette éducation personnelle et sportive- des valeurs qui me pousse à prendre des initiatives et aller vers l'avant.

Mes compétences sont multiples tout comme mon savoir faire et mes centre d'intérêt qui ne se résume pas qu'au travail social.



Sur mon temps personnel en plus de faire de nombreux sports, je travail le métier de la vigne ou j'y trouve un intérêt certain. En cave comme sur le terrain. Mais également je me fait plaisir à découvrir de nouvelles choses tel que le bricolage, la mécanique ...



Mes compétences :

Rigoureux

Accessible

Réaliste

Travailleur

Persévérant