Quentin FENWICK

Profil orienté transport overseas et commerce international, j’ai travaillé chez différents acteurs de la logistique, d’abord pour un chargeur puis un transitaire et maintenant chez un commissionnaire de transport intégré dans un groupe industriel. De par cette diversité d’expériences j’ai pu acquérir une polyvalence ainsi qu’une vision globale de la supply chain, des besoins de tous les acteurs du transport et des spécificités de chaque poste.



Mes compétences :

Douane

Transport International

IATA

Import

Export

Charter Avions

Incoterms

Dynamisme