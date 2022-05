Quentin GIACOBBI

Expérimenté en France et à l'International, je suis spécialisé dans l'analyse des marchés énergétiques. Actuellement garant du développement et de la structuration des business, je travaille depuis plus de 5 ans sur les changements profonds du cadre réglementaire du marché. Mon ambition m'amène à vouloir relever de nouveaux défis dans le secteur de l'énergie. Je gère mes missions et atteins mes objectifs grâce à mon autonomie, ma curiosité et mes capacités d'adaptation.



Mes compétences :

Business

Business development

Energie

Energy

Reglementation

Régulation

Stratégie

Strategy