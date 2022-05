Quentin JANOT

Diplômé de Master MIAGE à l'IUP d'Aix-en-Provence, qui fait suite à une Licence Math-Info parcours MIAGE, précédée d'un Brevet de Technicien Supérieur en Informatique de Gestion option Développement d'application.



Je travaille dans une société de service en informatique où je développe différentes compétences.



- Analyse et conception : Merise, UML.

- Langages informatiques : VB, C#, SQL (T-SQL, PLSQL)

- Développement Web : HTML5, CSS3, Javascript (+ FW JQuery)

- Gestion de BDD :

SQL Server 2005/2008 / Access / Oracle 10g et 11g / Teradata 12 & 14

- Outils : Visual Studio 2005/2008, PL/SQL Dev, Toad, NotePad++, Teradata

- Framework : .Net 1.1, .Net 3.5, .Net 4.0.

- Logiciels autres :

Suite Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, OneNote)

PhotoShop CS5 – GIMP 2.0



Pour toutes informations supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter.



