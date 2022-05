Quentin JAUREGUIBERRY

Ingénieur en biologie industrielle, j’évolue depuis 10 ans dans les secteurs de la cosmétique et de la pharmaceutique.



Mes différentes expériences ont confirmé mon intérêt pour les produits de ces industries, les outils permettant de les concevoir, et les règles encadrant leur fabrication.



Au fil des ans, j’ai eu la chance de côtoyer des professionnels passionnés, qui m’ont aidé à forger ma conception du métier d’ingénieur : rester curieux, humain, et toujours prendre du plaisir dans son travail.



Mes qualités techniques et humaines font de moi un solide partenaire au sein d’une équipe, dans le monde professionnel comme sur un terrain de rugby !





Mes compétences :

Dynamisme

Industrie pharmaceutique

Cosmétique

Biologie