Quentin KERAVEC

Bonjour à vous, je m'appelle Quentin, j'ai 22 ans et je viens de terminer mes études (DUT Informatique ainsi qu'une Licence Professionnelle Web et Mobile à l'IUT de Lannion) . Je porte un grand intérêt pour la programmation web et pour l'informatique de manière générale . Je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le développement web dans lequel je pourrais apporter des compétences obtenues lors de mes différents cours et stages en entreprise.



Mes compétences :

C

Java

Wordpress

Bash

HTML 5

CSS

PostgreSQL

PHP

Python

Gestion de projet

Code::Blocks

Eclipse

Conception UML

Scilab

Cisco Packet Tracer

GNU/Linux

IHM