Quentin LARUE

Bonjour, et merci de visiter mon profil.

Diplômé Ingénieur Mécanique ENSAM (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers) et par l'université de Reims (URCA).

Cursus en alternance au CRITT-MDTS centre de recherches et d'expertises pendant 3 ans.

J'occupe actuellement un poste d'ingénieur outils / process chez FAURECIA Intérieur Système dans l'Oise.

Je suis chargé de la réalisation des cahiers des charges, de la réalisation des chiffrages, de la nomination des fournisseurs, du suivie de la construction des outils jusqu'à l'installation en usine, la mise au point et la montée en cadence; Et ce sur des domaines tels que la soudure ultrasons, la soudure vibration la découpe, le fraisage, l'assemblage sur des intérieurs de portes et planches de bord.

Les différents projets sur lesquels je travail sont des projets Peugeot ou Renault que ce soit pour la France ou l'étranger.



Je suis motivé, sérieux et mobile.



N'hésitez pas à me contacter



Mes compétences :

Rédaction de Cahier des Charges suivant norme Afno

Solidwork

Outils LEAN Manufacturing

Gérer un projet, une équipe

Établissement de mise en plan

Commande Numérique

Catia V5, V6

Rechargement métalique

gestion outils management

Réalisation de devis

Microsoft Excel

Conception mécanique

Caractérisation des matériaux

Gestion de la production