Quentin LATHUILIÈRE

Ingénieur en Génie Mécanique et Conception de l'INSA de Lyon, je suis passionné d'innovations technologiques en général. Je m'intéresse plus particulièrement aux mondes de la robotique et des énergies renouvelables et souhaite avancer professionnellement dans ces domaines. Curieux, j'aime découvrir de nouvelles technologies et chercher à les comprendre qu'elles soient du domaine de la mécanique ou non. Je développe ainsi mes compétences en informatique notamment et sais m'adapter rapidement à de nouveaux outils. Mes expériences professionnelles récentes m'ont permis d'approfondir certains domaines dont l'automatique et l'hydraulique et de travailler dans des environnements variés (grands groupes comme petites entreprises). Aujourd'hui en recherche d'un premier emploi, je suis à l'écoute d'offres enthousiasmantes en France comme à l'étranger.



Mes compétences :

LaTeX

Maple

Python

Linux

Solidedge

Mac os x

Visual basic

Windows 7

Bureautique

Pascal

Matlab

Conception

Simulink

Labview

Hydraulique