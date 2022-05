Quentin LEMAIRE

Ingénieur « études et validations », spécialiste analyses vibratoires, acoustiques et vibroacoustiques



- Ingénieur apprenti pendant 3 ans au Technocentre Renault de Guyancourt.

- Diplôme d’ingénieur électronique à l’ESIGELEC de Rouen.

- Spécialisé dans les domaines de l’analyse vibratoire, acoustique, vibroacoustique, l’électronique et la programmation.



Recherche d'un VIE ou CDD ou CDI à l'étranger dans un domaine technique et un management de projets.



Mes compétences :

Analyse vibratoire

Analyse Acoustique

Mécatronique

Management d'équipe

Management de projets

Windows

Autocad

Microsoft Office Package

NI LabVIEW

C

Linux

C++

Matlab/Simulink

HeadAcoustics

Solidworks

Eclipse

LMS

Pspice

CodeBlocks

DEV C/C++