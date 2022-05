Quentin MICHON

Bilingue français/anglais, j'ai développé une large expérience de la finance d'entreprise (contrôle de gestion, comptabilité, modélisation financière, M&A, etc.) en ayant toujours une très grande proximité vis-à-vis du business. Mes compétences techniques se doublent de compétences en management, acquises tant professionnellement (2 salariés) qu'extra professionnellement (3 salariés et 2 prestataires depuis 4 ans).



Mon secteur de prédilection est celui des entreprises en forte croissance, sous LBO ou détenues par des fonds d'investissement, un secteur dans lequel je compte poursuivre ma carrière, sur des postes de directeur financier.



Expert sur Microsoft Excel, j'ai également de très fortes capacités analytiques et une appétence pour tout secteur complexe.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Visual Basic for Applications

Analyse financière

Business planning