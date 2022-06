Quentin PIEPSZOWNIK

Entrepreneur passionné par les nouveaux défis, je m'intéresse avant tout aux femmes et aux hommes qui portent en eux le désir d'innover et de construire des projets viables et stimulants.



Architecte de formation, je n'hésite pas à dépasser les frontières de mon métier et à mettre en relation l'ensemble de mon réseau pour construire un environnement multidisciplinaire autour des valeurs de partage de franchise et cohésion.



Co-fondateur de FIXIA (Array ), nous conseillons et épaulons les investisseurs, les propriétaires et les utilisateurs.



FIXIA offre une gestion de projet innovante en intégrant les utilisateurs finaux dans le processus de création.

FIXIA est votre interlocuteur unique pour construire, développer, améliorer et garantir la maintenance de votre immobilier et de vos procédures internes.



Fondateur du réseau AddNetwork, nous réunissons et formons les chefs d'entreprise, professions libérales et cadres en entreprise à la réussite de leur carrière et les aidons à développer leur réseau et chiffre d'affaire par le marketing de réseau. ( personnal branding, relation client etc)



Mes compétences :

PROJECT MANAGEMENT

Immobilier d'entreprise

MOE

Architecture d'intérieur

AMO

Architecture

Design

Pharmacie

AMENAGEMENT DE BUREAU

Contractant général

Space planning

Sercices generaux

Immobilier