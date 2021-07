Quentin RAJNELLI

Etant diplômé en Master 1 Designer Manager de Projet à l’École Internationale de Design de Toulon (Kedge Business School - Groupe Euromed Management), je suis actuellement à la recherche d'un emploi ou de missions ponctuelles pour Septembre 2015 dans le domaine de la création.



Mes formations, ainsi que mes expériences professionnelles, m'ont permis d'acquérir des compétences et des connaissances notables dans les domaines du marketing et du commerce, et ces années en école de design m'ont fournies l'expérience nécessaire dans les domaines de l'innovation, du développement et de la création.

Réactif, créatif, dynamique et polyvalent. Je suis ouvert à toute proposition dans le domaine du design.



Mes compétences :

Commercial

Anglais

Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign C

Graphisme

Story board

Théâtre

Logo Design

Rough

Dessin technique

Modélisation 3D

Banner Advertising

Wordpress

Design d'espace

Photomanipulation