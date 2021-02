Quentin VILLATTE

Actuellement en alternance chez la société Ahlstrom-Munksjö pour réaliser mon DUT HSE. Je participe à la réalisation du document unique, la veille réglementaire, la gestion de la crise sanitaire, la gestion des entreprises extérieures, la recherche de moyens de prévention pour les travailleurs isolés mais aussi sur le risque chimique,



Je me dirige vers un licence de manager qualité sécurité environnement.



Pendant mon temps libre je suis sapeur-pompier volontaire, bénévole à la protection civile et animateur jeunes sapeurs-pompiers. Je suis passionné de sports (crossfit, rugby, football, randonnée,...), avoir une bonne condition physique est indispensable dans mes diverses activités.



Les mots qui me guident sont : Partage, discipline, cohésion, respect et plaisir.