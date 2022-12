Quentin VIVIER

J'adore les défis ! j'adore être challengé ! J'adore être un poil à gratter !



J"ai deux grandes missions aujourd'hui :

- Chez SCA Conseils, nous accompagnons les entreprises (Start-up, TPE, PME) à lancer, structurer et développer leur business.

Nous proposons également un programme à destination des entrepreneurs pour développer ses compétences de vente. Notre élément différenciant ? un coaching individualisé pour aider à vendre en restant soi-même, avec un programme en ligne ou en présentiel ultra pragmatique, tout de suite applicable.

- Chez Comuz, notre mission consiste à réinventer la pratique du télétravail pour la rendre plus accessible et mieux adaptée aux besoins de chacun.

Nous proposons une plateforme pour trouver le lieu adapté à vos besoins ainsi que des solutions à destination des entreprises pour les aider à démocratiser cette pratique auprès de leurs salariés.