Quentin WALLE

Je travaille dans la relation client à distance depuis 2016. J'ai commencé en faisant des communications B to C et je fais aujourd'hui du B to B.



En août 2020, j'ai publié un livre de développement personnel et en janvier 2021, j'ai créé un blog sur lequel je publie des articles sur différents sujets qui me tiennent particulièrement à coeur. Tous nous amènent à croire davantage en nous-mêmes et à réfléchir.



J'ai intégré en septembre 2019, l'entreprise Maileva filiale de Docaposte et du Groupe La Poste à Ivry-sur-Seine en tant que chargé de relation client. Je gère un portefeuille client d'entreprises et mon objectif est d'aider ces clients en répondant avec précision à leurs questions sur l'intégralité de la partie service client.



PS : depuis mars 2019, j'étudie la finance en autodidacte