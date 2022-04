Ingénieur en génie électrique de 31 ans, j'ai une expérience solide dans le management de chantiers d'installations électriques après avoir exercé le métier de chargé d'affaires plusieurs années chez 2 entreprises au profil différent : l'une dans un grand groupe - EIFFAGE ENERGIE et la seconde au sein d'une PME - TBES Paris. J'ai dernièrement effectué un séjour à l'étranger de 8 mois dans l'Ouest du Canada et des Etats-Unis afin de vivre une aventure personnelle riche et également dans le but de pratiquer et d'améliorer mon anglais. De retour en France, je suis désormais en poste chez HYDROSTADIUM, filiale à 100% d'EDF, et travaille sur des projets de centrales hydroélectriques, en maîtrise d'oeuvre.



Mes compétences :

Électrique

Génie électrique