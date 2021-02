Administrateur à l'écoute d'opportunités

je veux une "boîte" qui me révèle

apporter une vraie valeur ajoutée dynamiser la relation avec les partenaires voilà ce qui me passionne!

Vous trouverez certainement un cœur qui bat pour développer le métier de votre entreprise du professionnalisme, de la qualité, de l'écoute et de la convivialité.

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.



Bien cordialement.

Rabie Wariaghli



Mes compétences :

Gestion commerciale

Gestion administrative

Enseignement

Gestion financière

Gestion de la relation client