Rabii FENNIR

Durant mes années d'étude à l’ESIEA ainsi que mes deux années en BTS Management des Unités Commerciales, j’ai reçu une formation d’ingénieur et de manageur polyvalent pour qui le management est un instrument global et non une juxtaposition de spécialités. La formation humaine est au cœur du processus pédagogique. Ce qui me rend apte à mener à bien les missions qui me sont confiées. Mais, conscient que la réussite d'un projet professionnel ne dépend pas seulement de capacités théoriques, je me suis attaché à développer des qualités de communication, de dynamisme et d'efficacité dans le travail en équipe, notamment en tant que responsable de magasin chez Gifi.



Je recherche une société qui me permettra de mettre pleinement en valeur mes capacités. J’ai aussi une bonne connaissance des nouvelles technologies. Je recherche surtout à accomplir une mission qui s'intègre dans un projet d'entreprise pour avoir de vraies responsabilités et que mon travail puisse être utilisé dans un cadre professionnel.



Mes compétences :

Relation client

Informatique

Management

Gestion du stress

Bureautique

Banque