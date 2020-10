Rachda HARKAT

2019- 2020 position actuelle

Enterprise: SNEF Algérie

Position Coordinatrice QHSE

Missions et tâches effectuées :

Concevoir et appliquer la politique QHSE avec la direction

o Mettre en oeuvre cette politique et l'animer avec le responsable concerné

o Participer à l'analyse du risque des dysfonctionnements et à la recherche des pistes

d'amélioration avec arrêt de travail sur chantier en cas de déviation

o Réduire le risque au travail accident maladies professionnelles bruits

o Prise en charge de tout le volet HSE qualité del' entreprise (siège et déférents chantier

o Collecter les informations relatives à l HSE et coordonner avec les chefs de projets

o Participer à la sensibilisation du personnel et former si besoin les cadres



techniciens,

les chefs d'équipes à la démarche QHSE et à la prévention des risques

o Respecter les délais qualité standards HSE et procédures de l'entreprise

Consulter les sociétés extérieures pour envisager des projets communs

2017- 2019:

Entreprise : Renaissance heavy industries RHI (Projet GEAT)

Position : Superviseur EHS

Missions et tâches effectuées :

o Enquêtes sur les accidents et comptes rendus

o Suivi de la santé, la sécurité, l'environnement et de l'amélioration de la qualité du service

HSE,

o Travailler pour avoir un lieu de travail sûr et zéro incident.

o Inspectez des zones de travail pour s'assurer de la conformité aux normes de sécurité et utilisation

de l'analyse des accidents pour déterminer les tendances et Les activités dangereuses

o Coordonner et exécution du programme de formation et de sensibilisation à la sécurité

prévu.

o Réalisation d une inspection mensuelle des équipements en mouvement, des extincteurs, des

échelles, etc..

o Organisation d une formation à la sécurité (travail en hauteur, entrée dans un espace confiné, etc.).o Inspection quotidienne de la grue, des élingues et de tout l'équipement.

o vérification du respects des normes de stockage des produits chimiques