Rachel GALLERY DES GRANGES

Technicienne de Laboratoire sachant faire preuve d'adaptabilité, investie dans son travail et persévérante. Une expérience de laboratoire associée à beaucoup de rigueur et de sérieux qui m'ont permis de mener à bien ma dernière mission et de satisfaire pleinement mes responsables hiérarchiques.



Mes compétences :

LIMS

Ultraviolet

Relations clients

Internet

Analyse et interprétation des résultats

Microsoft Office

Matières volatiles

Viscosimétrie

Méthode Kjeldhal

Infrarouge

Méthode Karl Fischer

Accupyc

Potentiométrie

Matières en suspension

Taux d'azote

DCO

PCR

Dosage burette

Pycnometre

PHmétrie