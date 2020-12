Rachel PERNIN

Mes 20 années d'expérience en officine , m'ont permis d'avoir un très bon contact relationnel. Je suis accueillante et aime aider les gens.

De nature sociable , j'aime travailler en groupe.Je suis motivée par les défis et je possède un bon esprit d'équipe.

Je possède de bonnes connaissances en informatique.

J'ai une grande capacité à travailler dans un environnement dynamique et de façon autonome en évoluant au sein d'une équipe.

Je possède un très bon sens de l'organisation.

Je suis en bonne forme et force physique.



Mes compétences :

Informatique

Pack Office /Pharmagest et Caduciel