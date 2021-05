Sympathique et sociable mais toutefois sérieux, J'aime travailler en équipe et m'investir dans des projets qui me tiennent à cœur. Je peux travailler sans relâche jusqu'à obtenir ce que je souhaite.



Ma carrière est principalement sur les chantiers, encadrant une équipe et gérant tout ce qui concernait les travaux, ainsi que le respect des spécifications, ou tout simplement la qualité du projet.