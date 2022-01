Rachid BERKANI (RACHID BERKANI)

Autant quexpert de la performance industrielle jeffectue les activités suivantes:

Réalisation des diagnostics de performances industrielle

Déployer et piloter les démarches damélioration continues concourant à la performance de lentreprise par la réduction permanente des dysfonctionnements et la création de valeur ajoutée

Garantir le maintien de la performance à long terme en prenant en compte la santé au travail et le vieillissement des salariés

Maintenir dans lemploi les personnels vieillissants ou les personnes atteintes dinaptitudes physiques

Accompagner les directions RH dans la réponse aux obligations légales en termes de santé au travail.

Accompagner les dirigeants dans la recherche de la meilleure performance industrielle