Rachid HAMMOUANI

Data engineer :



Mission:



Recueil des besoins et cadrage techniques,

Participation a la veille technologique bigdata et proposer des solutions

Accompagné et former les utilisateurs a la prise en main des solutions.

Developpement des solutions de traitement de donnees sur des plateformes data warehouse, bigdata ou dans le cloud.

Industrialisation et optimisation dans les normes de developpement, testes et deployment des pipeline developpes.

Securisation des traitements

Support au traitement de data processing

Mise en oeuvre de data visualisation



Mes competences :



Formation Master

+ 6 ans d'expérience en data.

Maitrise des outils et language ainsi que des systemes d'exploitation et plateformes :



Dataiku

Tableau

Gcp, dataproc, bigquery, cloud storage

Microsoft Azure

Scripting Shell Linux

Git

Jira

PySpark

Python

Scala

Java

C#



HTML5 css3 JavaScript

Talend

Bo

Qlik

Ssdt

Visual studio

Sql server

Oracle

Postgresql

Mysql

Excel

...

Aptitudes et savoir être :

Rigueur

Esprit d'équipe et de collaboration

Esprit logique

Curiosités et force de proposition

Sens de la qualité