Rafael PEDRERA

8 années intenses dans les métiers de la production IT, dans le but de satisfaire les besoins client, métier ou informatiques. Un intérêt et une envie forte d'accompagner des métiers dans leurs transformations, dans la résolution de leurs problématiques en leur proposant une solution organisationnelle sur mesure - infogérance ou forfaits - axée sur la valeur ajoutée et la qualité.



Avec cette dernière expérience, j'ai enrichi mon portefeuille de compétences en ajoutant une brique technico-commerciale (avant-vente et finances) et une dimension de gestion de projets IT.



Mes compétences :

ITIL v3

COBIT 4.1 / 5

Management opérationnel

Infogérance