Rafaela CASTILLO RODILLA

J'exerce en MOA depuis plus de 11 ans dans les domaines de la prévoyance , de la santé et de la retraite complémentaire.

Dynamique, volontaire, dotée d'un bon relationnel et ayant le goût de l'effort et du travail en équipe.

Parcours et compétences éclectiques témoignant d'une curiosité et d'un attrait particulier pour l'apprentissage.



Matrice commune à toutes mes expériences : gestion et chefferie de projets.



Mes compétences :

Santé

Retraite Par Répartition - Usine Retraite

Assurance Vie -Epargne

Banque De Détail