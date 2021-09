Raffaello FISCHER

Création et réalisation de campagnes publicitaires et supports de communication.

Créatif indépendant avec plus de 25 ans d'expérience , polyglotte, très réactif et polyvalent.

Entouré d'un réseau de freelances pour répondre à toute demande.



Quelques références :

Air Liquide Healthcare, Novartis Santé Familiale, France Farine, B/S/H Electroménager (Bosch, Siemens, Neff), Galbani, Scholl (Podologie, Chaussures, Durex), Perfetti Van Melle (Mentos, Chupa Chups), Ballantine's Mumm, Seagram's (Chivas Regal, Absolut Vodka, Perrier-Jouët...), Melitta (Filtres et Machines à Café), Roncato, Total...



Mes compétences :

Réactivité

Apprentissage rapide

Sens du contact

Sens de l'initiative