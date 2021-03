Plus de 16 années d’expérience dans l'informatique et systèmes d'informations, Leader technique, Manager, MOE et AMOA Projets



Compétences techniques : AIX, Linux Redhat, Informix, Oracle



Je suis à l'écoute d’opportunités intéressantes à l'international mais aussi en Algérie.



Vous pouvez me contacter par mail sadoun_rafik@hotmail.com



Mes compétences :

Informix

Oracle Database

Microsoft SQL Server

UNIX AIX

Linux Redhat

CFT

SOPRA Amplitude

Shell

Microsoft Windows

ITIL Foundation V3

SQL