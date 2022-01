Rahma DHOUIBI

⚠️Actuellement étudiante en Master 2 «Sécurité des systèmes d’informations et cryptologie » à l'Université de Limoges et titulaire d'un Master en audit et sécurité informatique et une licence en informatique de gestion. Je suis à la recherche d'une structure qui pourrait m'accueillir dans le cadre d'un stage conventionné d'une durée de six mois à compter du 01/03/2017.



Mes compétences :

ISO 2700*

EBIOS

SOC

Merise

Cybersécurité

Audit

UML

SIEM

Linux

Java EE

SQL

PHP 5

JavaScript

Java

CSS 3

MEHARI

Python

C