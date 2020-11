Ramesh PAVADEPOULLE

Profil "couteau-suisse", 10 ans d'expérience dont 7 ans en expatriation : sécurité de l'information, continuité d'activité, stratégie et tactique de sourcing, stratégie d'entreprise, organisation et optimisation de processus métiers, AMOA, ITIL V3 et CObit V4.1



Mes compétences :

Gestion de projet

Organisation

ITIL

Sourcing

Management

Informatique

Développement commercial

AMOA

PMO

Conduite du changement

Gestion des risques

ISO 27005

EBIOS

GRC

E-sourcing

Risk Assessment

Analyse de risque

COBIT

ISO 27001

Sécurité des systèmes d'information

Développement international

Compliance

Direction des systèmes d'information